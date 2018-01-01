Лидер КНДР хочет улучшить отношения с Южной Кореей

Делегация передала Ким Чен Ыну письмо от президента Южной Кореи Мун Чже Ина.

Встреча Ким Чен Ына с делегацией Южной Кореи. Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын изъявил желание улучшить отношения с Южной Кореей.

Об этом шла речь на встрече лидера КНДР с южнокорейской делегацией, сообщает Reuters.

"Ким Чен Ын выразил принципиальную волю и твердое желание продвигать межкорейские отношения и открывать новую историю объединения стран", — говорится в сообщении.

5 марта в Пхеньян отправилась южнокорейская делегация во главе с руководителем Управления национальной безопасности Чун Юй Юном в надежде подтолкнуть Северную Корею и Соединенные Штаты наладить диалог.

Делегация передала Ким Чен Ыну письмо от президента Южной Кореи Мун Чже Ина.

Тема письма неизвестна, сообщается, что Ким Чен Ын "отдал приказ о практичных шагах" по осуществлению рекомендаций из письма. Он также обменялся взглядами на тему ослабления острой военной напряженности на Корейском полуострове и активизацией разностороннего диалога, контактов, сотрудничества и обмена. Северная Корея пообещала никогда не отказываться от того, что она называет существенным сдерживающим фактором против враждебности США. Пхеньян не проводил никаких ядерных или ракетных испытаний с ноября.

Ранее сообщалось, что Северная Корея пойдет на переговоры с Соединенными Штатами Америки безо всяких предварительных условий.