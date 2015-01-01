Ликвидация Путина. Блогер объяснил, почему хозяина Кремля "выведут из игры"

Или Трамп будет действовать согласно национальным интересам США, или импичмент, считает Рабинович.

Блогер объяснил, почему Путина «выведут из игры» Reuters

Используя в борьбе против США грязные методы, президент РФ Владимир Путин не понимает главную проблему — значение слов "национальные интересы США" для тех людей, которые избираются в институты американской государственной власти — для президента США, для Конгресса, Сената и Верховного Суда.

Об этом финансист и блогер Слава Рабинович написал в Facebook.

"Путин не понимает и не может понять, что такие его действия против национальных интересов США уже привели к тому, что он объявлен одним из главных врагов США и будет выведен из игры. Будет элиминирован. Его слишком "крутые" действия против самых базовых национальных интересов США не подразумевают иного сценария", — пишет он.

"Американская разведка только что опубликовала доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США. "Мы заявляем, что российский президент Владимир Путин приказал провести кампанию "вмешательства" в выборы в США", — говорится в документе. "Мы заявляем, что российский президент Владимир Путин перешёл красную черту на нашей территории и теперь будет выведен из игры", — подразумевается между строк", — считает Рабинович.

"Мой 30-летний опыт изучения принципа защиты "национальных интересов США" говорит о том, что решение о ликвидации Путина принято и будет приведено в исполнение", — подчеркнул финансист.

"Многие возразят — мол, США ничего не могли поделать с "Империей Зла" на протяжении долгих десятилетий. Во-первых, "Империя Зла" уже не та: "встования с кален" сами знаете, не получилось… Во-вторых, во времена СССР т.н. "советские элиты" не имели интересов на Западе, а сейчас имеют, причём самые для них главные. В-третьих, эра Интернета ускоряет время.

А насчёт Трампа… Есть только два варианта. Или Трамп будет действовать согласно национальным интересам США, как они сейчас понимаются двумя другими ветвями американской государственной власти, или импичмент – это самое хорошее, что ждёт Трампа. Ибо хуже импичмента бывает только импичмент и суд за государственную измену сразу после импичмента", — добавил Рабинович.

Напомним, ранее Барак Обама объяснил Дональду Трампу: Путин — не в нашей команде.