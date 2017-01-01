Литовцы запустили собственный вариант сайта "Миротворец"

Авторы литовского проекта выразили желание оставаться анонимными.

Стартовая страница сайта vatnikas.lt

В Литве активисты запустили собственный аналог украинского интернет-портала "Миротворец", получивший название Vatnikas. в списках которого значится более сотни опасных элементов.

Такое сообщение опубликовано в сообществе "Україна – Литва" в соцсети Facebook.

"В Литве запустили аналог украинского сайта Миротворец - портал vatnikas.lt для борьбы с враждебными элементами и их пропагандой. "Это является очевидным следствием информационной войны", - отметил председатель Литовской союза журналистов Дайнюс Радзевичюс. Сайт публикует имена тех, кто распространяет враждебную пропаганду, дезинформацию, манипулируя и стремясь влиять на людей.

Авторы проекта #vatnikas выразили желание оставаться анонимными, отметив, что являются представителями гражданского общества. Они также называют себя "эльфами" - в противоположность "троллям", распространяющих пропаганду. Как отмечается, перечень нежелательных "элементов" на сайте проекта быстро растет - сейчас в списке уже 155 "ватников" и 13 "ватных" сайтов", - говорится в тексте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что семеро российских музыкантов пополнили базу "Миротворца".