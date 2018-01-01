Ложные показания. Спецпррокурор США обвинил нанятого экс-президентом адвоката в деле Тимошенко

Роберт Мюллер выдвинул обвинения в даче заведомо ложных показаний юристу Алексу ван дер Цваан.

Роберт Мюллер уличил во лжи адвоката, благодаря которому во времена Януковича Тимошенко получила тюремный срок. Фото: EPA/UPG

Специальный прокурор США Роберт Мюлер заявил, что нанятый командой экс-президента Виктора Януковича адвокат в газовом деле Тимошенко Алекс ван дер Цваан давал под присягой заведомо ложные показания.

Об этом говорится в обвинительном заключении окружного суда США в Вашингтоне от 16 февраля 2018 года, сообщает Радио Свобода.

В документе обозначено, что адвокат в ноябре 2017 года умышленно предоставил федеральным агентам ложную информацию о своих контактах с экс-советником в предвыборном штабе Дональда Трампа Риком Гейтсом, который проходит в уголовном деле об отмывании денег.

По информации следствия, Алекс ван дер Цваан удалил электронную переписку, намеренно отказавшись предоставить ее в офис спецпрокурора в соответствии с предоставленным накануне запросом.

По словам Мюллера, уничтоженные документы касались работы в 2012 году Ван дер Цваан, как представителя юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom по делу Тимошенко. Он был нанят министром юстиции Украины Александром Лавриновичем, чтобы продемонстрировать юридически обоснованный мотив ареста Юлии Тимошенко в связи с подписанием в 2009 году газового контракта с Россией.

Сообщается, что заказчиком выступал Пол Манафорт, экс-руководитель избирательной кампании Дональда Трампа.

Как ранее сообщалось, журналист Френк Фоер опубликовал в журнале The Atlantic расследование, согласно данным которого Манафорт давал распоряжения Министерству юстиции Украины о необходимости уголовного преследования лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.