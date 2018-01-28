"Ходили в баню, плавали голышом". Стало известно о доверительных отношениях Януковича и Манафорта

У экс-политтехнолога и бывшего советника беглого Виктора Януковича американца Пола Манафорта в каждом министерстве в Украине был свой человек.

Об этом идет речь в расследовании журналиста The Atlantic Франко Фоера. В его материале раскрываются до сих пор не известные факты из биографии политтехнолога, пишет "Громадське".

Фоер отмечает, что Манафорт выстроил с Януковичем очень близкие отношения. Они часто играли в теннис, посещали баню и могли даже плавать голышом. Манафорт заставил Януковича одеваться в такие же костюмы и даже причесывать волосы таким же образом.

"Манафорт научил его, как улыбаться и как вести переговоры. И все это делал тихо, с задних сидений. Он делал это очень элегантно", — пишет Фоер.

Вместе с тем журналист отмечает, что Манафорт очень глубоко проник в украинскую политическую систему.

"Пол имел свое отдельное теневое правительство. В каждом министерстве у него был свой человек".

Олег Волошин, бывший спикер украинского Министерства иностранных дел, рассказал Франко Фоер, что Янукович слушал только Манафорта, в то время как аргументы чиновников он просто игнорировал.

Автор расследования вспоминает, что Манафорт получал от Януковича огромные суммы денег — больше, чем когда-либо до этого в своей жизни. Услуги политтехнолога часто — хотя и неохотно — оплачивались из карманов украинских олигархов, лояльных к Януковичу.

Кроме того, после Революции достоинства и возвращения в Соединенные Штаты, Манафорт начал лечение в психологической клинике в Аризоне из-за проблем личного характера. Одна из его дочерей даже признавалась, что тогда ее отец был на грани самоубийства.

Напомним, суд в США отправил под домашний арест подозреваемого в незаконном лоббировании интересов украинских политиков в США бывшего советника Януковича Пола Манафорта. Бывший советник Януковича и Трампа Пол Манафорт сдался ФБР.

Минюст США предъявил обвинения Манафорту по 12 пунктам.

Позже Манафорт согласился на освобождение под залог в размере 11,65 миллионов долларов.