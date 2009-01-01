Меркель — канцлер четвертый раз. Что значат результаты выборов в Бундестаг для Германии и Украины

Главный вопрос, удастся ли договориться ХДС, ХСС, свободным демократам и Зеленым по совместному правительству.

Ангела Меркель Reuters

Послефактически единственным вариантом коалиции является "Ямайка" с Ангелой Меркель во главе. В Бундестаге работать сразу шесть фракций, в том числе впервые — правые популисты.

Об этом говорится в статье Юрия Шейко для Deutsche Welle.

Немецкие избиратели в воскресенье, 24 сентября, избрали Бундестаг XIX созыва. По предварительным результатам, первое место занял блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). Однако его 33% — это заметно более низкий показатель, нежели прогнозируемый (36-37%), и полученный на предыдущих выборах в 2013 году (41,5%). Впрочем, благодаря ему Ангела Меркель четвертый срок подряд будет занимать должность канцлера Германии. В своей первой реакции она признала, что надеялась на результат получше, и подчеркнула: "Мы — самая большая сила и получили мандат на формирование коалиции".

Конкурентом Меркель в борьбе за пост главы правительства ФРГ был председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц. Однако, учитывая самый худший результат этой политсилы за всю историю существования ФРГ — 20,5%, — канцлером он не станет. Шульц признал свое поражение и назвал 24 сентября "тяжелым и горьким" днем для немецкой социал-демократии. "Сегодня вечером завершается сотрудничество с ХДС/ХСС", — такими словами Шульц объявил о переходе своей партии в оппозицию. Напомним, сейчас правит большая коалиция — ХДС/ХСС и СДПГ.

Впервые в парламенте — и сразу на третьем месте

В последние недели, когда уже было понятно, что СДПГ получит плохие результаты, представители нескольких партий поменьше и многие обозреватели указывали, что главная борьба идет за третье место. И вот: его с легкостью занимает правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АПН). Созданная в 2013 году партия, которой тогда не хватило 0,3% для преодоления 5-процентного проходного барьера, сейчас набирает до 12,6%.

Шесть фракций

После нынешних выборов в Бундестаге будут работать шесть фракций, чего не было уже 60 лет, и это двумя фракциями больше, чем в предыдущем созыве.

В немецкий парламент вернулась Свободная демократическая партия (СвДП), попадавшая туда с 1949 по 2013 год. Ее нынешнем 38-летнему энергичном лидеру Кристиану Линднеру удалось привести либералов к результату 10,7%.

Радость была и у партии Зеленых, получившей 8,9% — результат существенно лучше, чем ожидалось. "Кто бы мог подумать?" — говорила лидер избирательного списка партии Катрин Геринг-Экардт.

Левая партия хоть и улучшила результат предыдущих выборов, но с 9,2% голосов будет не третьей, а пятой по количеству депутатов фракции в Бундестаге.

Значение для Украины

Поскольку Меркель, судя по всему, останется канцлером Германии, то политика Берлина в отношении Украины значительных изменений не претерпит. Конфликт на Донбассе может быть урегулирован только мирным путем — этот подход единодушно разделяют все потенциальные участники коалиции. Поэтому Берлин и в дальнейшем будет поддерживать минский процесс и территориальную целостность Украины, а также принимать участие в переговорах "нормандской четверки". Можно не волноваться и из-за санкций в отношении РФ: если ХДС выступает за "сохранение давления на Россию", председатель Зеленых Джем Ездемир и лидер либералов Линднер говорили о возможности ужесточения санкций.

Смена правящей коалиции приведет к смене министра иностранных дел Германии. Сейчас эту должность занимает представитель социал-демократов Зигмар Габриэль. И Линднера, и Ездемира называли возможными кандидатами возглавить МИД. В то же время все партии до сих пор избегали каких-либо конкретных заявлений по коалиции, не говоря уж о должности. Поэтому сейчас неизвестно, какая политсила какую должность будет стремиться получить.

Либералы в своей программе утверждают четко: "Мы, свободные демократы, призываем российское правительство немедленно прекратить незаконную оккупацию Крыма и войну в восточной Украине". В то же время в ходе нынешней кампании Линднер неожиданно предложил "заморозить" вопрос Крыма, чтобы создать предпосылки для разрядки в отношениях с Москвой. В ответ на шквал критики он подчеркнул: "СвДП не готова принять аннексию Крыма, которая противоречит международному праву".

В свою очередь, Зеленые были последовательными в своей поддержке Украины. Коротко их позицию можно сформулировать так: "Больше помогать и больше требовать". Они даже поддерживают провозглашение перспективы членства Украины в ЕС.

Теперь остается главным вопросом, удастся ли договориться ХДС, ХСС, свободным демократам и Зеленым по совместному правительству.

Ранее "Главред" сообщал, что во время выборов в Бундестаг российские боты в соцсетях вели кампанию за немецких ультраправых.