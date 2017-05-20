Могерини заявила, что Россия слишком бедна, чтобы называться сверхдержавой

Однако Россия входит в список ключевых игроков в мире, финансирование по-настоящему затратных проектов ей не по плечу, убеждена Могерини

Федерика Могерини. Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Российская Федерация слишком бедна, чтобы называться сверхдержавой.

"Если посмотреть на состояние российской экономики сегодня, ее с трудом можно назвать сверхдержавой. ВВП России ниже, чем у большинства стран Евросоюза", — объяснила Могерини сообщает CNBC, пишет Liga.net.

Однако, отметила она, эта страна-агрессор много инвестирует в оборонительную и военную деятельность. И при том, что Россия входит в список ключевых игроков на мировой сцене, финансирование по-настоящему затратных проектов ей не по плечу, убеждена Могерини. В числе таких проектов она назвала восстановление Сирии.

Ранее Могерини заявила, что Украина, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к решению Совета ЕС о продлении санкций против Российской Федерации, введенных в связи с ее агрессией против Украины.