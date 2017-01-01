НАТО нужен план на случай вторжения российских "зеленых человечков" — экс-глава Пентагона

Экс-глава Пентагона беспокоится, что Россия может использовать национальные меньшинства в Прибалтике.

Экс-глава Пентагона Эштон Картер заявил, что НАТО нужно разработать план военных действий на случай войны с Россией.

С таким заявлением Картер выступил на сессии по вопросам кибербезопасности в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает ТСН.

"Я думаю, что нам и коллегам из НАТО необходимо разработать план военных действий против России. Нам также нужен план на случай вторжения "зеленых человечков" в прибалтийские государства, где они (Россия) могут использовать национальные меньшинства", — сказал Картер.

По его словам, США не рассматривали Россию как военного противника с момента падения Берлинской стены, однако к настоящему моменту ситуация изменилась.

"Нам нужен военный план. НАТО требует военного плана впервые за несколько последних десятилетий", - сказал Картер, назвав Россию "самопровозглашенным военным противником" Запада.

Напомним, Пентагон опубликовал главные тезисы стратегии обороны США.