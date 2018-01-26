Порошенко в Давосе высказал свое предложение по борьбе с российской агрессией

Россия ведет не оглашенную войну против всех. Поэтому нужно думать о новых коалициях и программах, чтобы противостоять ее агрессии.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на полях 48-го Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария), принимая участие в дискуссии на тему "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?".

"Рад принять участие в интерактивной сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?" и поделиться своими идеями и видением ситуации. Сегодня мы находимся в ситуации, когда Россия развернула не оглашенную войну против нас всех. Поэтому, учитывая такое положение вещей, мы должны думать о новых коалициях, новых программах или новых подходах", – написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Кроме того, он озвучил лидерам стран, присутствующим на дискуссии, свое предложение.

"Мое предложение простое и понятное: у нас должна быть общая коалиция, совместный ответ и совместная программа, чтобы противостоять агрессии", — подчеркнул президент.

Напомним, Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что пришло время для жесткого разговора с Россией из-за ее поддержки правительства Сирии и подрывных действий в Европе.