Назначения на ключевые должности в США: Помпео — глава ЦРУ, а Тиллерсон — госсекретарь

Сенат США утвердил Майка Помпео н а должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и уже ночью на церемонии был приведен к присяге, а также коммитет Сената поддержал Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря.

Кандидатуру Помпео поддержали 66 сенаторов из 100, против проголосовали 32, сообщает Reuters.

Отмечается, что большая часть выступивших против предложенного кандидата является членами Демократической партии.

Ранее, законодатели опасались, что Помпео в должности директора ЦРУ может усилить слежку за населением. Для этого он выступал с инициативой отменить закон, запрещающий Федеральному бюро расследований и Агентству национальной безопасности собирать данные о телефонных звонках тех граждан, которые не находятся под подозрением правоохранительных органов.

Стоит отметить, что новый глава ЦРУ на протяжении шести лет был членом палаты представителей США.

Как сообщает агентство Associated Press, вице-президент США Майк Пенс, который проводил церемонию, заявил: "Ты вступаешь на путь, на котором возглавишь самое престижное разведывательное ведомство, из когда-либо существовавших в мире".

https://apnews.com/688137a7a50b42a1ba5ace7e999bd7d6/Senate-confirms-Trump's-pick-to-run-the-CIA?utm_campaign=SocialFlow&utm_source=Twitter&utm_medium=AP

В своем микроблоге в Twitter Пенс написал "имел честь привести к присяге Майка Помпео в качестве нового директор Центрального разведывательного агентства".

Tonight I had the privilege to administer the Oath of Office to Mike Pompeo as the new Director of the Central Intelligence Agency. pic.twitter.com/UEIzTwjYpY