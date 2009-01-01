Небывалая наглость. В Австрии биткоины на 100 тысяч евро "уплыли" через общественный Wi-Fi

Криптовалюта исчезла из одного аккаунта через общественную сеть ресторана

Мужчина подключился к беспроводной сети ресторана и потерял 100 тысяч евро криптовалюты Reuters

В Австрии киберпреступники совершили дерзкую кражу. Они похитили биткоины общей стоимостью более 100 тысяч евро (7 000) через общественный Wi-Fi.

Кражу совершили с одной учетной записи, сообщает AP. 36-летний мужчина зарегистрировался в общественной беспородной сети ресторана и стал жертвой кибератаки. Пострадавший зарегистрирован на юго-востоке от города Инсбрук. В полиции сообщили, что после того, как он проверил свтоимость цифровой валюты, она была переведена на "неизвестный, не отслеживаемый аккаунт".

Правоохранители выясняют, был ли аккаунт пострадавшего взломан еще до входа в незащищенную сеть.

В последнее время цыфровые деньги стали очень популярным способом оплаты различных вещей или услуг. Украинские власти также могут легализовать криптовалюту. Уже сейчас наши нардепы зарабатывают миллионы на биткоинах, несмотря на неофициальный статус цыфровых денег в стране.