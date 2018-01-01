Обществу слепых в подарок прислали портрет Путина, чтобы они могли его щупать: фото

Авторы "шедевра" уверяют, что теперь слабовидящие люди смогут представить, как выглядит президент.
"Для того, чтобы тотально слепые члены Общества могли представить лицо президента РФ Владимира Путина, Михаил Диктованный вручил подарок от местного отделения партии – тактильный портрет президента", - сказано в сообщении в Instagram.
Отмечается, что в разработке изображения принимали участие незрячие специалисты, а выполнен портрет из экологически чистых материалов. Представители политсилы добавили, что изображение "максимально приближено к оригинальному размеру".
Напомним, в аннексированном Крыму, в Симферополе, на стену повесили на общем полотне портреты президента РФ Владимира Путина, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и "главы полуострова" Сергея Аксенова на фоне севастопольского памятника затопленным кораблям. Однако пользователи соцсетей раскритиковали творчество неизвестного художника.
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