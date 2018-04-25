Обществу слепых в подарок прислали портрет Путина, чтобы они могли его щупать: фото

В городе Химки Московской области местные активисты партии "Единая Россия" разработали и смогли воссоздать тактильный портрет президента России Владимира Путина.

"Для того, чтобы тотально слепые члены Общества могли представить лицо президента РФ Владимира Путина, Михаил Диктованный вручил подарок от местного отделения партии – тактильный портрет президента", - сказано в сообщении в Instagram.

Отмечается, что в разработке изображения принимали участие незрячие специалисты, а выполнен портрет из экологически чистых материалов. Представители политсилы добавили, что изображение "максимально приближено к оригинальному размеру".

Напомним, в аннексированном Крыму, в Симферополе, на стену повесили на общем полотне портреты президента РФ Владимира Путина, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и "главы полуострова" Сергея Аксенова на фоне севастопольского памятника затопленным кораблям. Однако пользователи соцсетей раскритиковали творчество неизвестного художника.