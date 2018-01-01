Оплатит лечение. В Польше призвали к ответу бросившего умирающую украинку работодателя

Ситуацию взял под свой контроль департамент консульской службы МИД Украины.
Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Facebook сообщил о предпринятых мерах украинской стороны.
По информации сообщения, 14 февраля в посольстве Украины в Польше состоялась встреча между представителями украинского консульства, польскими чиновниками и работодателем пострадавшей женщины.
"Представители местных органов самоуправления заявили о готовности оплатить лечение украинки в медицинском учреждении в Познани. Кроме того, работодатель предоставил письменное обязательство оплатить полный курс лечения, а также реабилитации потерпевшей на территории Польши", - сообщили в МИД.
Украинка будет получать ежемесячные выплаты в связи с утерей трудоспособности, размер которых впоследствии определит суд.
В МИД отметили, что дипломаты будут следить за развитием событий этой вопиющей истории.
Напомним, в Польше работодатель после инсульта бросил парализованной на скамейке нелегально у него работавшую украинку по имени Оксана. После того, как у женщины случился инсульт, работодатель не стал оказывать ей медицинскую помощь, а вывез в соседний город и оставил на улице.