Оплатит лечение. В Польше призвали к ответу бросившего умирающую украинку работодателя

Ситуацию взял под свой контроль департамент консульской службы МИД Украины.

Украинские консулы встретились с польскими чиновниками и работодателем, который бросил на улице умирающую украинку Фото: Facebook/Департамент консульської служби МЗС України

Польский работодатель оплатит лечение и реабилитацию гражданки Украины , которую он после инсульта оставил умирать на улице, не оказав неотложную помощь.

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Facebook сообщил о предпринятых мерах украинской стороны.

По информации сообщения, 14 февраля в посольстве Украины в Польше состоялась встреча между представителями украинского консульства, польскими чиновниками и работодателем пострадавшей женщины.

"Представители местных органов самоуправления заявили о готовности оплатить лечение украинки в медицинском учреждении в Познани. Кроме того, работодатель предоставил письменное обязательство оплатить полный курс лечения, а также реабилитации потерпевшей на территории Польши", - сообщили в МИД.

Украинка будет получать ежемесячные выплаты в связи с утерей трудоспособности, размер которых впоследствии определит суд.

В МИД отметили, что дипломаты будут следить за развитием событий этой вопиющей истории.

Фото: скрин Facebook/Департамент консульської служби МЗС України

Напомним, в Польше работодатель после инсульта бросил парализованной на скамейке нелегально у него работавшую украинку по имени Оксана. После того, как у женщины случился инсульт, работодатель не стал оказывать ей медицинскую помощь, а вывез в соседний город и оставил на улице.