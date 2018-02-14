На консульстве Польши в Киеве повесили "доску польских преступлений", опубликованы фото и видео

Активисты организации "Черный комитет" 14 февраля вывесили плакат с антипольским контентом на здание, в котором находится консульство Польши в украинской столице.

Информацию об этом инциденте подтвердил посол Польши в Киеве Ян Пекло, сообщает Польское радио.

На постере изображены контуры Польши и Украины в национальных, бело-красных и сине-желтых цветах. С польской территории на украинскую ведут стрелки с надписями: "оккупация, колонизация, пацификация, операция "Висла", репрессии и концлагеря".

"Перед консульством появилось несколько человек, они развернули этот плакат, сфотографировали и быстро скрылись", – сказал Пекло.

По словам посла, акция не была массовой, а ее причиной стало желание определенных групп получить популярность.

В свою очередь представители организации "Черный комитет" в своем сообщении в Facebook объявили, что Польша использует военный конфликт в Украине в качестве манипуляций.

"Польша хочет приписать нам какие-то преступления, но мы хорошо помним ее преступления против Украины. "Черный комитет" отмечает: каждый народ имеет право на своих героев и никто не имеет права навязывать украинцам свою правду. Мы будем реагировать на любые проявления империализма против Украины и защищать ее суверенитет, если на это не способны официальные структуры", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщалось, в Польше работодатель после инсульта бросил парализованной на скамейке нелегально у него работавшую украинку по имени Оксана.