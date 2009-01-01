Переговоры в Астане по Сирии: Турция, Иран и Россия согласовали механизм защиты перемирия

Россия заявила, что выполнит обязательства по перемирию.

Reuters

На переговорах в Астане представители трех стран — Турции, России и Ирана — договорились противостоять попыткам нарушения режима прекращения огня в Сирии.

Об этом сообщает турецкое правительственное агентство Anadolu

"Турция, Россия и Иран договорились о создании трехстороннего механизма защиты от нарушения режима прекращения огня", — говорится в сообщении.

Согласно информации, поступившей в распоряжение издания из источников близких к переговорному процессу, представители трех стран пришли к договоренности по шагам, направленным на обеспечение режима прекращения огня в Сирии.

Благодаря новому механизму будут фиксироваться любые попытки нарушения перемирия, и оказываться давление на стороны конфликта с целью предотвращения провокаций.

О создании механизма будет объявлено уже сегодня, и это станет одним из пунктов совместного заявления, принятого по итогам переговоров в Астане.

При этом отмечается, что работа над документом все еще продолжается.

Как отмечает издание, представитель сирийской оппозиции Усама Абу-Зейд, участвующий в переговорах в Астане, сообщил, что Россия пообещала противникам режима Башара Асада обеспечить соблюдение режима прекращения огня в Сирии.

"Россия заявила, что выполнит обязательства по перемирию. Надеемся, что позиция российской стороны не ограничится словами" — отметил Абу-Зейд.

По его словам, Турция, Россия и Казахстан делают все возможное для успеха переговоров по Сирии в Астане.

"Однако для реальных продвижений необходимы конкретные шаги. Основной преградой на данном пути являются провокации сторонников Башара Асада, нарушающих договоренности о перемирии", - отметил представитель оппозиции. Он отметил неприемлемость угроз в отношении населения подконтрольных оппозиции районов Сирии. "К примеру, жителям долины Барада заявляют, что их отправят в Идлиб, что недопустимо", — подчеркнул Абу-Зейд.

Как сообщали зарубежные СМИ, атмосфера переговоров в Астане — чрезвычайно напряженная, противоборствующие стороны даже не говорят друг с другом напрямую, а общаются через посредников.



Ранее сообщалось, что сирийские повстанцы заморозили переговоры о перемирии, обвинив Асада в нарушении режима прекращения огня.