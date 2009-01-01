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"Порождение КГБ". Каспаров рассказал о единственной стратегии Путина

Сегодня, 16:37

Глава РФ "всегда предпочтет секретные операции массированным бомбардировкам", считает оппозиционер.

Путин
Владимир Путин Reuters
Президент РФ Владимир Путин не намерен совершать новые военные действия, поскольку является "сущим порождением КГБ (комитет госбезопасности, действовал в СССР — ред.)".

Такое мнение российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров выразил в интервью Le Figaro, пишет InoPressa.

В то же время политик считает, что единственная стратегия главы России — "политическое выживание".

"Он всегда предпочтет секретные операции массированным бомбардировкам. Лучше шантажировать людей, чем их убивать. Сеять хаос. Это у него в крови", — отметил собеседник издания.

Ранее российский политолог, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Brookings Institution Лилия Шевцова говорила, что для Владимира Путина отпустить Украину в свободное плавание и позволить ей плыть в Европу — личное поражение.

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Россия, Путин, Каспаров, КГБ, стратегия
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