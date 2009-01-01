Глава РФ "всегда предпочтет секретные операции массированным бомбардировкам", считает оппозиционер.

Владимир Путин Reuters

Президент РФне намерен совершать новые военные действия, поскольку является "сущим порождением КГБ (комитет госбезопасности, действовал в СССР — ред.)".

Такое мнение российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров выразил в интервью Le Figaro, пишет InoPressa.

В то же время политик считает, что единственная стратегия главы России — "политическое выживание".

"Он всегда предпочтет секретные операции массированным бомбардировкам. Лучше шантажировать людей, чем их убивать. Сеять хаос. Это у него в крови", — отметил собеседник издания.

Ранее российский политолог, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Brookings Institution Лилия Шевцова говорила, что для Владимира Путина отпустить Украину в свободное плавание и позволить ей плыть в Европу — личное поражение.