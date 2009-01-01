"Порождение КГБ". Каспаров рассказал о единственной стратегии Путина

Глава РФ "всегда предпочтет секретные операции массированным бомбардировкам", считает оппозиционер.
Такое мнение российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров выразил в интервью Le Figaro, пишет InoPressa.
В то же время политик считает, что единственная стратегия главы России — "политическое выживание".
"Он всегда предпочтет секретные операции массированным бомбардировкам. Лучше шантажировать людей, чем их убивать. Сеять хаос. Это у него в крови", — отметил собеседник издания.
Ранее российский политолог, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Brookings Institution Лилия Шевцова говорила, что для Владимира Путина отпустить Украину в свободное плавание и позволить ей плыть в Европу — личное поражение.