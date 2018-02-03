Предатель из Крыма. Стали известны подробности о погибшем пилоте сбитого в Сирии самолета РФ

Штурмовик с бортовым номером "06 синий" (RF-95486) ранее базировался в Крыму, на аэродроме Бельбек.

Пилот сбитого в Сирии российского штурмовика Су-25 Роман Филиппов ранее служил в Симферополе и после аннексии Крыма перешел на службу к оккупантам.

Об этом идет речь в сообщении российской "Новой газеты", которая ссылается на источник в российском Минобороны.

"Этим летчиком является майор Роман Филиппов, бывший украинский летчик из Симферополя", — сообщает издание.

По информации пользователя Twitter с ником galandecZP, штурмовик с бортовым номером "06 синий" (RF-95486) ранее базировался в Крыму на аэродроме Бельбек.

Также в Twitter Conflict Intelligence Team были опубликованы найденные в самолете документы.

Судя по полутора отстрелянным обоймам к АПС, можно предположить, что пилот отстреливался и был убит уже на земле.