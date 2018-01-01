Президент Литвы призвала "сердцем и душой" приготовиться к нападению России

Грибайскайте заявила, что российские войска у границ со странами Балтии и Польши "в 10 раз превосходят силы НАТО".

Даля Грибаускайте Reuters

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ее страна должна быть готовой к нападению со стороны России.

"Угроза велика, если мы не будем готовы к обороне", - сказала Грибайскайте в интервью Spiegel.

"Если мы покажем, что можем и хотим защищаться, то никто на нас не нападет. Мы должны быть готовы - мысленно, политически, технологически, сердцем и душой", - сказала Грибаускайте, отметив, что российские войска у границ со странами Балтии и Польши "в 10 раз превосходят силы НАТО".

По мнению Грибаускайте, страны Запада проводят слишком мягкую политику по отношению к России. "Только когда на них нападают и они понимают, что Россия вмешивается в их интересы, шпионит за ними или манипулирует их выборами, они просыпаются", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Украина направила в Международный суд ООН меморандум о нарушениях Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

По словам президента Петра Порошенко, документ "содержит невероятное для практики суда количество доказательств". В свою очередь, глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что текст меморандума занимает около 17 500 страниц, всего 29 томов весом 90 кг.

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