При наезде такси в Москве пострадали болельщики ЧМ-2018 из Мексики

Водитель не имел аккредитации для работы на чемпионате.
По данным телеграм-канала "112", среди пострадавших оказалось трое мексиканцев.
Отмечается, что двое пострадавших получили легкие повреждения, а один - 49-летний Эварис Де Франко - находится в тяжелом состоянии в Первой городской больнице имени Пирогова в Москве.
Всего в результате наезда такси, по предварительным данным, пострадало восемь человек, все они были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
Во время аварии трое пострадавших были одеты в цвета национального флага Мексики.
Сборная Мексики 17 июня сыграет против Германии в матче группового этапа ЧМ-2018 на московском стадионе "Лужники".
Как ранее сообщалось, за рулем такси находился гражданин Киргизии Анарбек Чынгыз, который сначала сбил дорожный знак, затем наехал на людей и попытался скрыться с места происшествия.
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