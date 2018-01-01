При наезде такси в Москве пострадали болельщики ЧМ-2018 из Мексики

Водитель не имел аккредитации для работы на чемпионате.

Водитель такси попытался скрыться с места аварии Фото: кадр видео портала Life.

В результате аварии с участием такси в центре Москвы, когда автомобиль наехал на группу людей, пострадали болельщики Чемпионата мира по футболу из Мексики.

По данным телеграм-канала "112", среди пострадавших оказалось трое мексиканцев.

Отмечается, что двое пострадавших получили легкие повреждения, а один - 49-летний Эварис Де Франко - находится в тяжелом состоянии в Первой городской больнице имени Пирогова в Москве.

Всего в результате наезда такси, по предварительным данным, пострадало восемь человек, все они были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Во время аварии трое пострадавших были одеты в цвета национального флага Мексики.

Сборная Мексики 17 июня сыграет против Германии в матче группового этапа ЧМ-2018 на московском стадионе "Лужники".

Как ранее сообщалось, за рулем такси находился гражданин Киргизии Анарбек Чынгыз, который сначала сбил дорожный знак, затем наехал на людей и попытался скрыться с места происшествия.

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