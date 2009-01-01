Путин просит у Госдумы разрешения использовать ПВО на границе Украины и Беларуси

Путин хочет охранять границы от каких-то угроз с воздуха накануне масштабных российско-белорусских военных учений "Запад-2017".

Владимир Путин kremlin.ru

Президент Россиинакануне военных учений "Запад-2017" , внес в Государственную Думу проект закона, который позволит Вооруженным силам РФ использовать войска противовоздушной обороны на границе Беларуси и Украины.

Проект был внесен в парламент РФ в четверг, 10 августа, сообщает сайт Госдумы.

В данном документе, Путин просит депутатов ратифицировать протокол, который был подписан 2 ноября 2016 года в городе Минске, "о внесении изменений и дополнения в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Беларусь от 3 февраля 2009 г.".

Положениями договора уточняется понятийный аппарат Соглашения, а также вносятся изменения, касающиеся организационно-штатной структуры Вооруженных Сил Российской Федерации и порядка применения оружия и боевой техники дежурными по противовоздушной обороне при совместном выполнении задач боевого дежурства.

"Реализация Протокола позволит повысить надежность охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве, будет способствовать укреплению безопасности двух государств и не потребует дополнительных ассигнований федерального бюджета", — подчеркивается в сообщении.

Владимир Путин asozd2.duma.gov.ru

Как известно, учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября.

Стоит отметить, что военный эксперт Константи Мащовец отмечал, что запланированные на сентябрь белорусско-российские военные учения "Запад-2017"могут создавать определенные риски и скрывать подготовку ВС РФ к нападению на Украину с северного направления.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что Александра Лукашенко заверения в том, что масштабные российско-белорусские стратегические учения"Запад-2017" вблизи границы Украины не превратятся на военное вторжение.

Напомним, ранее начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что Россия под видом военных учений Запад-2017 может создать в Беларуси свои базы для вооружения и военной техники и призвал "быть готовыми к тому, что "ихтамнет".

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