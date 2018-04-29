Ради дельфинов: Россия собралась контролировать украинские суда в Азовском море

Соседняя страна объявила о решительной борьбе с браконьерами – в первую очередь украинскими.

ФСБ собралась бороться с украинскими браконьерами в Азовском море. фото: скриншот YouTube

Не успела Украина объявить о намерении закрыть территориальные воды Украины для российских судов , как в погрануправлении ФСБ России аннексированного Крыма заявили, что намерены пресекать браконьерскую деятельность рыбаков в Азовском море (в том числе из Украины).

Причиной подобного решения названо стремление спасти гибнущих из-за браконьеров дельфинов.

"Пограничное управление предупреждает, что будет принимать все необходимые меры по пресечению браконьерской деятельности, требуя соблюдения российских и международных правил рыболовства, в том числе от рыбаков сопредельного государства, промышляющих в зоне ответственности береговой охраны пограничной службы", — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

При этом особое внимание будет уделено соблюдению правил рыболовства в Азовском море, которое является внутренними водами как России, так и Украины.

Ранее в МИД России заявили о существующей опасности захвата российских судов украинскими силовыми структурами. В ведомстве рассказали о "провокационных действиях" властей Украины.

Напомним, сейнер "Норд" был задержан украинскими пограничниками 25 марта. 30 марта судно было арестовано, а позже отконвоированно в порт Бердянска. Прокуратура Украины обвинила капитана российского судна Владимира Горбенко в нарушении правил пересечения государственной границы из-за захода в порты Крыма. 10 апреля Горбенко выпустили из СИЗО.

Экипаж находится на борту, у всех членов команды отобрали паспорта. После задержания сейнера командование Черноморского флота РФ заявило, что готово обеспечить "безопасность судоходства" в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря.

Вечером 7 апреля пограничники задержали членов экипажа судна "Норд", которых пытались вывезти в РФ представители российского Генерального консульства.

В ответ на ситуацию вокруг экипажа задержанного суда "Норд" в Министерстве иностранных дел России пригрозили Украине ответными действиями.

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