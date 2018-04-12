Скандал вокруг ареста судна "Норд". У Лаврова грозят Украине ответными мерами

В ответ на ситуацию вокруг экипажа задержанного суда "Норд" в Министерстве иностранных дел России пригрозили Украине ответными действиями.

Как заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, Украина взяла в заложники членов экипажа судна с аннексированного Крыма, передает ТАСС.

"Каждый раз при попытке пересечения границы в Киеве выдумываются все новые причины, лишь бы не отпустить экипаж к своим семьям. Требуем от Украины прекратить издевательства над моряками, позволить им беспрепятственно возвратиться в родной Крым. Рассчитываем, что антигуманные действия киевского режима получат надлежащую оценку со стороны мирового правозащитного сообщества. До тех пор пока наши граждане не будут выпущены с территории Украины, Россия оставляет за собой право ответных мер", — заявила Захарова.

Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник, с 8 на 9 апреля, не пропустили моряков с судна "Норд" через КПВВ "Чонгар" в аннексированный Россией полуостров Крым.

Кроме того, вечером, 7 апреля, в Харьковской области пограничники задержали членов экипажа судна "Норд", которых пытались вывезти в РФ представители российского Генерального консульства.

31 марта капитану "Норда" было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тысяч гривен.

Как сообщалось, днем 10 апреля капитана российского сейнера "Норд" выпустили из СИЗО. При этом Горбенко должен был дать показания в СБУ.

Напомним, ранее украинский суд принял решение по членам экипажа российского судна "Норд". Членам экипажа вменяют часть 2 статьи 204 КоАП Украины ("незаконное пересечение границы", санкция — штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста).