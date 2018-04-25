Украина закрывает свои воды для российских судов: реакция России

Кабмин поддержал предложение Министерства инфраструктуры закрыть территориальные воды Украины для российских судов. Среди прочего речь идет в том числе и о реках.

По словам главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна, российские корабли представляют террористическую угрозу для стратегических объектов страны. Теперь документ представят на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны Украины, сообщается на сайте Мининфраструктуры.

"Правительство поддержало инициативу Министерства инфраструктуры Украины прекратить транзит и перевозки по территории Украины судами под флагом России или судами судовладельцев, зарегистрированных в РФ, а также любыми другими плавсредствами, что независимо от государства флага осуществляют судозаходы в закрытые морские порты временно оккупированного Крыма и Севастополя", — говорится в заявлении ведомства.

Российский сайт RT со ссылкой на мнение российских экспертов пишет, что на международной площадке данная инициатива вряд ли получит поддержку, так как Киев якобы пытается таким образом провоцировать Москву.

По мнению политолога, экономиста Александра Дудчака, Россия может предпринять ответные шаги. А ситуация в целом рискует нанести удар по товарообороту двух стран.

В свою очередь военный эксперт Владимир Щербаков заявил, что ситуация с запретом для российских судов на хождение в территориальных водах Украины, скорее всего, не последняя подобная инициатива Киева.

"Антироссийский психоз продолжается, поэтому, думаю, это не последнее такое решение по противодействию России и ее компаниям. Весь вопрос заключается в том, что Украина пытается, пребывая в плену своих иллюзий, сохранить какое-то влияние на ситуацию с судоходством в Азовском море. А оно признано внутренним морем двух стран, и там действует особый режим его использования. К тому же к нему не применяется такое определение как "территориальные воды", — отметил он.

На данный момент отношения Украины и России в области Азовского моря регулируются договором 2003 года, который страны ратифицировали в 2004 году. В документе отмечается, что море "разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между сторонами". Кроме этого, использующиеся в некоммерческих целях суда как Украины, так и РФ обладают свободой перемещений.

Примечательно, что судно "Норд" было задержано именно в Азовском море.

Напомним, украинская разведка сообщила, что в Азовском море "оживились" российские корабли. Силы РФ могут прибегнуть к задержаниям украинских рыболовецких судов, предупредили в штабе АТО.

Ранее СМИ писали, что после задержания украинскими пограничниками судна "Норд" из захваченного Россией Крыма командование Черноморского флота, включая морскую авиацию, готово обеспечить "безопасность судоходства" в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря.