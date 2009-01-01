Россия отправила в Беларусь шесть вертолетов Ми-8 и батарею "Тор-М2"

Поставка техники происходила в рамках военно-технического сотрудничества и по ранее подписанным контрактам.

Российские вертолеты Ми-8. фото: belta.by

Россия поставила в Беларусь шесть вертолетов Ми-8МТВ-5 и батарею зенитного ракетного комплекса "Тор-М2".

Об этом сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Игорь Голуб, сообщает ТАСС.

По его словам, поставка техники происходила в рамках военно-технического сотрудничества и по ранее подписанным контрактам.

Голуб заявил, что также минобороны Белоруссии заключило контракт с научно-производственной корпорацией "Иркут" на поставку 12 самолетов Су-30СМ с 2018 по 2020 год и контракт на поставку радиолокационных станций "Противник-ГЕ".

Он также напомнил, что в конце августа прошло оперативно-тактическое учение с авиацией ВВС и войск ПВО Республики Беларусь, в которых приняли участие силы и средства ВКС России.

ЗРК "Тор-М2". belta.by

Напомним, 14-20 сентября пройдут совместные стратегические учения Беларуси и России "Запад-2017". В них предусматривается участие до 13 тыс. военнослужащих.

Министр обороны Степан Полторак считает, что учения могут быть использованы для начала агрессии как против Украины, так и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с РФ.

фото: belta.by