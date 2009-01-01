Россия снова заблокировала расследование в ООН применения химоружия в Сирии

С начала войны в Сирии Россия уже 11 раз ветировала резолюцию в отношении этой страны в ООН.

Химическая атака в Сирии, иллюстрация Reuters

Россия в Совете безопасности Организации объединенных наций (ООН), воспользовавшись правом вето, заблокировала проект резолюции Японии о продлении мандата миссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию случаев применения химоружия в Сирии на 30 дней.

"Россия тратит наше время, Москва не согласится на механизм, который может доказать использование химического оружия ее союзником, сирийским режимом", — заявила представитель США при ООН Никки Хейли, сообщает AP.

С начала войны в Сирии в 2011 году Россия уже 11 раз ветировала резолюцию в отношении этой страны в Совбезе ООН, который поддержали 12 стран. Кроме РФ, против японского проекта проголосовала Боливия, а Китай воздержался.

Стоит отметить, чтоРоссия на заседании Совбеза ООН, 16 ноября, наложила вето на резолюцию о расследовании фактов использования химического оружия в Сирии.

Напомним, 4 апреля 2017 года жители сирийского города Хан-Шейхун на северо-западе провинции Идлиб подверглись химической атаке. В результате погибли более 70 человек, в том числе 27 детей.

Сирийские правительственные силы и Министерство обороны РФ заявили о непричастности к использованию боеприпасов с отравляющими веществами в городе Хан-Шейхун.

В ответ на химическую атаку в ночь на 7 апреля американские военные совершили обстрел авиабазы сирийских правительственных войск в провинции Хомс с помощью ракет Томагавк.

Ранее в США обвинили Россию в том, что она защищает режим президента Сирии Башара Асада и террористов, которые используют химическое оружие.