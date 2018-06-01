Россия угодила в топ-10 наименее миролюбивых стран мира

Украина заняла 152-ю строчку из 163.

Россия оказалась на девятом месте в "Глобальном индексе миролюбия".

Об этом свидетельствуют данные ежегодного рейтинга, публикуемого международным Институтом экономики и мира.

Всего в список вошли 163 государства, в которых проживает 99,7% населения Земли. Россия оказалась на 154-й строчке (из 163). В самом низу рейтинга оказались Южный Судан (161), Афганистан (162) и Сирия (163). Украина заняла 152-ю строчку.

Самой миролюбивой страной признана Исландию. За ней следуют Новая Зеландия и Австрия. Из стран Совета безопасности ООН Великобритания находится на 57-й позиции, Франция - на 61-м месте, Китай - на 112-м, США - на 121-м.

При составлении рейтинга учитываются 23 различных показателя: общественная безопасность, участие в вооруженных конфликтах и милитаризация.

Ранее пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что украинским пограничникам на Азовском море не хватает техники и ресурсов, чтобы противостоять России.

"Если говорить о каком-то ответе в силовом формате, то, конечно, тут государственной пограничной службы недостаточно, у нас ограничены наши ресурсы и даже ресурсы нашей морской охраны. Не будем делать тайну, наши катера, которые предназначены больше для патрулирования, также и морально устарели, и уступают по своей мощи и возможностям морской охране Пограничной службы Российской Федерации", - сказал Слободян, отметив, что российские военные не перестают "демонстрировать силу".

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