Российские самолеты отработали пуски ракет по территории Украины - ВСУ

Группа российских истребителей и бомбардировщиков была замечена в непосредственной близости от восточной границы Украины.

Российский штурмовик-бомбардировщик ТУ-95 Mil.ru

Группа российских боевых самолетов, бомбардировщиков и истребителей, во время тренировок украинской авиации, покинула свои постоянные аэродромы, максимально приблизившись к восточной границе Украины.

Такую информацию опубликовали представители командования Воздушных сил ВСУ в четверг, 15 февраля на официальной странице в соцсети Facebook.

"Во время проведения тренировок по противовоздушной обороне Вооруженных сил Украины силами и средствами Воздушных сил ВС Украины была зафиксирована активизация действий воздушных компонентов Воздушно-космических сил Российской Федерации, вдоль восточной воздушной границы Украины", – говорится в тексте.

Также известно, что российские истребители и бомбардировщики вылетали с аэродромов Курск, Миллерово, Гвардейское и Саки с максимальным приближением к государственной границе Украины и линии разграничения.

"Кроме того, группа стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ совершила пролет в воздушном пространстве АР Крым и отработала условные пуски крылатых ракет в направлении материковой части Украины", – заявили представители командования Воздушных сил ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России разволновались из-за планов Украины переделать истребители в штурмовики.