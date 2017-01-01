Российский публицист назвал секрет устойчивости Путина в РФ

В России у людей нет выбора, отметил Голышев.

Для россиян Владимир Путин является единственным главой РФ, утверждает блогер Reuters

Российский публицист и блогер Владимир Голышев считает, что в РФ секрет устойчивости президента страны Владимира Путина (находится при власти почти 19 лет) заключается в отсутствии альтернативы, у людей нет выбора, поэтому приходится жить "с нелюбимой женой".

В государстве нет политики и политиков, рассказал он "Обозревателю".

"Для населения Путин является единственным главой государства. В свое время он продемонстрировал альтернативу в лице Медведева (премьер России Дмитрий Медведев — Ред.), которого позиционировали как вечно спящего недотепу. Менять Путина на недотепу? У людей нет выбора…", — объяснил собеседник.

Ранее Владимир Путин говорил, что в РФ примет участие в президентских выборах, их проведение запланировано 18 марта — день аннексии Крыма — 2018 года. Российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что в стране "предстоит переназначение Путина".