Российский журналист назвал единственную цель Путина

Президент РФ смог "завербовать большую часть россиян", считает Яковенко.

Владимир Путин является профессиональным лжецом, отметил журналист Reuters

Российский журналист Игорь Яковенко заявил, что у президента РФ Владимира Путина одна цель — остаться при власти пожизненно.

Глава России "профессиональный лжец, профессиональный вербовщик", рассказал Яковенко в интервью "Обозревателю".

"Он с помощью хороших ресурсов, высоких цен на нефть и целого ряда других возможностей сумел завербовать большую часть россиян. Это была вербовка. Он вербовал с помощью телевизора, с помощью подачек и так далее", — отметил собеседник.

По его словам, у Путина "цель… одна: остаться при власти пожизненно, потому что пожизненное оставление его у власти означает сохранение жизни". "Потому что он прекрасно понимает — оторваться от власти означает потерять жизнь", — добавил журналист.

Ранее специалист по СНГ, старший аналитик американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor Лорен Гудрич выразила мнение, что в РФ система культа личности, которую Владимир Путин построил вокруг себя, начинает становиться проблемой не только для страны, но и для самого политика, заставляя его задуматься о будущих преемниках.