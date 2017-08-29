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"Шаг к военной операции в Тихом океане". Стало известно, какую ракету вчера испытала КНДР

Сегодня, 07:15

В учениях были задействованы стратегические войска народной армии республики.

КНДР, запуск, Ракета
Ракета КНДР, иллюстрация Reuters
Во вторник, 29 августа, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР, Северная Корея) испытала стратегическую баллистическую ракету средне-дальнего радиуса действия "Хвасон-12".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ренхап.

По словам лидера республики Ким Чен Ына, пуск был первым шагом к военной операции в Тихом океане, пишет Reuters, опираясь на местное информагентство KCNA, говорится в статье УНИАН.

В учениях были задействованы стратегические войска Корейской народной армии, отвечающие за нанесение удара по американским стратегическим базам в Тихом океане в случае непредвиденных обстоятельств баллистической ракетой "Хвасон-12".

"Нынешний запуск баллистической ракеты, как настоящая война, — это первый шаг к военной операции КНА в Тихом океане и существенная прелюдия относительно охвата Гуама (там находится военная база США — Ред.)", — отметил глава КНДР.

Напомним, 29 августа рано утром Северная Корея запустила баллистическую ракету, она пролетела над территорией Японии и взорвалась. Японский премьер Синдзо Абэ настоятельно призвал ООН провести чрезвычайную встречу, чтобы обсудить укрепление давления на республику.

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КНДР, ракета, запуск, Япония, испытание, Гуам, США, Тихий океан, Ким Чен Ын
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