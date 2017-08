"Шаг к военной операции в Тихом океане". Стало известно, какую ракету вчера испытала КНДР

Во вторник, 29 августа,(КНДР, Северная Корея) испытала стратегическую баллистическую ракету средне-дальнего радиуса действия "Хвасон-12".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ренхап.

По словам лидера республики Ким Чен Ына, пуск был первым шагом к военной операции в Тихом океане, пишет Reuters, опираясь на местное информагентство KCNA, говорится в статье УНИАН.



В учениях были задействованы стратегические войска Корейской народной армии, отвечающие за нанесение удара по американским стратегическим базам в Тихом океане в случае непредвиденных обстоятельств баллистической ракетой "Хвасон-12".

"Нынешний запуск баллистической ракеты, как настоящая война, — это первый шаг к военной операции КНА в Тихом океане и существенная прелюдия относительно охвата Гуама (там находится военная база США — Ред.)", — отметил глава КНДР.

#breaking First KCNA pics of North Korean missile launched over Japan. Kim Jong Un "will continue to watch US...and decide future action" pic.twitter.com/BFfeTjkdkt