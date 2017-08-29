"Шаг к военной операции в Тихом океане". Стало известно, какую ракету вчера испытала КНДР

В учениях были задействованы стратегические войска народной армии республики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ренхап.
По словам лидера республики Ким Чен Ына, пуск был первым шагом к военной операции в Тихом океане, пишет Reuters, опираясь на местное информагентство KCNA, говорится в статье УНИАН.
В учениях были задействованы стратегические войска Корейской народной армии, отвечающие за нанесение удара по американским стратегическим базам в Тихом океане в случае непредвиденных обстоятельств баллистической ракетой "Хвасон-12".
"Нынешний запуск баллистической ракеты, как настоящая война, — это первый шаг к военной операции КНА в Тихом океане и существенная прелюдия относительно охвата Гуама (там находится военная база США — Ред.)", — отметил глава КНДР.
#breaking First KCNA pics of North Korean missile launched over Japan. Kim Jong Un "will continue to watch US...and decide future action" pic.twitter.com/BFfeTjkdkt— Will Ripley (@willripleyCNN) August 29, 2017
Напомним, 29 августа рано утром Северная Корея запустила баллистическую ракету, она пролетела над территорией Японии и взорвалась. Японский премьер Синдзо Абэ настоятельно призвал ООН провести чрезвычайную встречу, чтобы обсудить укрепление давления на республику.