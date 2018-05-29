Сирия признала независимость двух самопровозглашенных республик

Грузия уже начала процедуру разрыва дипотношений с Дамаском.

Госпереворот в Абхазии. НТВ

Как сообщается на сайтах МИД республик, стороны заявили о стремлении к сотрудничеству и приверженности основополагающим принципам международного права.

Дамаск и Цхинвал объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений на уровне посольств. При этом ссылаются они на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях от 23 апреля 1963 года.

В свою очередь в МИД Грузии уже заявили, что из-за решения Дамаска начинают процедуру разрыва дипотношений с Сирией.

Об этом сообщил замглавы грузинского ведомства Давид Дондуа, пишет РИА Новости. "Грузия начала процедуры с целью приостановления дипломатических отношений с Сирией", — подчеркнул он.

Как известно, ранее независимость Республики Южная Осетия уже признали Россия, Венесуэла, Никарагуа, Гауру, Вануату и Тувалу.

Напомним, ранее британский полковник назвал сроки начала новой войны России в Украине.

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