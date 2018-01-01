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Смертельное ДТП с юниорской хоккейной командой Канады: погибли 14 человек

Сегодня, 11:19

Еще 14 человек доставлены в больницы. Из них трое находятся в критическом состоянии.

юниорская хоккейная команда Канады
Юниорская хоккейная команда "Хамболдт Бронкос" попала в смертельное ДТП. bbc.com
В канадской провинции Саскачеван автобус, перевозивший юниорскую хоккейную команду "Хамболдт Бронкос", столкнулся с грузовиком. Команда ехала на игру полуфинала Саскачеванской юниорской хоккейной лиги.

В результате ДТП 14 человек из автобуса погибли, включая водителя. Сколько среди жертв – несовершеннолетних, пока не сообщается.

Остальные 14 человек, ехавших в автобусе, доставлены в больницы. Из них трое находятся в критическом состоянии.

Инцидент произошел в 17:00 по местному времени (2 часа ночи по киевскому времени).

Ранее в Черновцах виновники ДТП с матами напали на патрульную. Представительнице правоохранительных органов пришлось использовать газовый баллончик.

Напомним, в Киеве патрульная была травмирована вследствие ДТП. Полицейский автомобиль на большой скорости вылетел с проезжей части и протаранил дерево.
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Канада, хоккей, ДТП, смерть
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