Смертельное ДТП с юниорской хоккейной командой Канады: погибли 14 человек

В канадской провинции Саскачеван автобус, перевозивший юниорскую хоккейную команду "Хамболдт Бронкос", столкнулся с грузовиком. Команда ехала на игру полуфинала Саскачеванской юниорской хоккейной лиги.

В результате ДТП 14 человек из автобуса погибли, включая водителя. Сколько среди жертв – несовершеннолетних, пока не сообщается.

Остальные 14 человек, ехавших в автобусе, доставлены в больницы. Из них трое находятся в критическом состоянии.

Инцидент произошел в 17:00 по местному времени (2 часа ночи по киевскому времени).

Canadian police say 14 killed as lorry and bus carrying junior ice hockey team collide https://t.co/PwMdJwgabE