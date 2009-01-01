Авария в Турции. СМИ узнали подробности крушения туристического автобуса

Трагедия случилась сегодня днем в провинции Анталья.

Место происшествия haberturk.com

В Турции на территории провинции Анталья с высоты 50 метров упал, который перевозил турецких отдыхающих, погибли по крайней мере четыре человека, 27 — травмированы.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина", ссылаясь на данные местного издания Dogan.

По данным агентства, авария произошла сегодня — 17 сентября — около 11:00.

"Туристический автобус, принадлежащий частной компании и перевозивший турецких отдыхающих из Манавгата в Адрасан, потерял управление и сорвался с обрыва", — говорится в статье.

Ранее СМИ писали, что в Анталье автобус, перевозивший 27 иностранных туристов, упал с 50-метровой скалы, погибли два человека, много пострадавших. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: haberturk.com