Авария в Турции. СМИ узнали подробности крушения туристического автобуса

Трагедия случилась сегодня днем в провинции Анталья.
Об этом пишет "Интерфакс-Украина", ссылаясь на данные местного издания Dogan.
По данным агентства, авария произошла сегодня — 17 сентября — около 11:00.
"Туристический автобус, принадлежащий частной компании и перевозивший турецких отдыхающих из Манавгата в Адрасан, потерял управление и сорвался с обрыва", — говорится в статье.
Ранее СМИ писали, что в Анталье автобус, перевозивший 27 иностранных туристов, упал с 50-метровой скалы, погибли два человека, много пострадавших. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Фото: haberturk.com