США ввели санкции против "оборонки" РФ

"Рособоронэкспорт" наказан за поставки вооружения в Сирию, Иран и КНДР.

Белый дом вводит новые санкции против России. На этот раз под удар Вашингтона попала государственная компания "Рособоронэкспорт", занимающаяся изготовлением и продажей вооружения.

Как отмечается в сообщении в Федеральном реестре США, госкомпания наказана за нарушение действующего в США режима нераспространения вооружений в такие страны как Иран, КНДР и Сирия, передает Интерфакс.

Согласно санкциям, ни один департамент или агентство администрации США не отныне могут заключать контракты на поставку материалов, технологий или услуг, кроме тех, которые определены госсекретарем, оказывать содействие в рамках программ американской администрации, кроме тех, которые определены госсекретарем.

Помимо этого, невозможны продажа вооружений и боеприпасов, предоставление услуг в рамках Акта о контроле над экспортом вооружений, прекращается предоставление новых индивидуальных лицензий на товары, экспорт которых контролирует Акт администрации по экспорту и Правила администрации по экспорту.

Ограничительные меры будут действовать в течение двух лет с момента ввода в действие, кроме тех, которые будут определены госсекретарем.

Напомним, 6 апреля США ввели новые масштабные санкции против окружения президента РФ Владимира Путина. В санкционный список попали 15 компаний и российские олигархи, состояние которых превышает миллиард долларов.

Как сообщалось, в Белом доме готовы ввести новые санкции против РФ из-за Сирии. Об этом идет речь в материалах для прессы, которые подготовила пресс-служба Белого дома.

Похже президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты пока что не станут вводить новые санкции в отношении России.

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