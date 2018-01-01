Стало известно, когда застрявшие в Египте украинцы смогут вернуться домой

Туристов обещают вывезти во второй половине дня в воскресенье.

Застрявшие украинские туристы в Египте facebook.com/groups/govarta1

Часть украинских туристов, которые не могут вылететь домой, до сих пор остаются в египетском Шарм-эль-Шейхе

Их обещают вывезти сегодня во второй половине дня, сообщил начальник управления Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич в Twitter.

"Туристическая компания сообщает о готовности вывезти группу украинцев, которые продолжают находиться в Шарм-эль-Шейхе, 29 апреля во второй половине дня", — написал Кирилич.

Ранее стало известно, что из аэропорта в Египте не смогли вылететь во Львов более 200 украинских туристов. По словам одной из пассажирок, все были голодными и очень замерзли.

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