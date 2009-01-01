Столкновение поездов в Египте: число жертв возросло, названа причина трагедии

В результате инцидента пострадали более 120 человек.

Последствия аварии Reuters

В Египте количество жертвв пригороде Александрии возросло до 36 человек, более 120 — пострадали.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные официального представителя минздрава страны.

По словам губернатора Александрии Мухаммеда Султана, причиной трагедии стал ошибочный сигнал семафора, который дал работник железной дороги, сообщает Youm7.

"В ходе аварии несколько вагонов поездов сошли с рельсов и опрокинулись. Пострадавшие направлены в местные клиники", — отметило агентство.

Ранее сообщалось, что в пригороде Александрии лоб в лоб столкнулись два поезда, один шел из Каира, а другой — из города Порт-Саид на Суэцком канале, в результате чего погибли 25 человек.

Видео: ТСН