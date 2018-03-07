Странная история Насти Рыбки. В Госдепе США "открестились" от скандальной девушки

Позицию ведомства озвучила его официциальный представитель Хезер Науэрт.

Настя Рыбка "Ридус"

Государственный департамент США не планирует оказывать помощь находящейся в таиландской тюрьме гражданке Белоруссии и экспорт-модели Анастасии Вашукевич ( Насте Рыбке).

"Мы готовы помогать американским гражданам. Она не американская гражданка", — цитирует агенство "РИА Новости" официального представителя ведомства Хезер Науэрт.

Кроме того, дипломат отказалась комментировать утверждения Вашукевич о том, что у нее есть тайные записи разговоров, посвященных вмешательству выборов россиян в президентские выборы в США в позапрошлом году.

"Это звучит как очень странная история", — добавила Науэрт.

Напомним, скандал начался после того, как российский политик-оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование, посвященное отдыху Сергея Приходько, вице-премьера РФ, на яхте в компании олигарха Олега Дерипаски, Насти Рыбки и "бригады" девушек из эскорт-агенства. Потом она заявляла, что на яхте произошло "групповое изнасилование". Впоследствии девушку и ее "наставника" Александра Кириллова (Алекса Лесли) задержали в Таиланде за "секс-тренинг". Затем он попросил политического убежища в США, а Вашукевич записала видеообращение к американским журналистам, пообещав им рассказать о связях президента США с российскими депутатами.