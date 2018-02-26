Настю Рыбку и ее "наставника" задержали в Таиланде за "секс-тренинг", видео

Белорусская модель Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, фигурантка скандала с российским миллиардером Олегом Дерипаской, угодила в очередной секс-скандал.

Вместе со своим "наставником" Александром Кирилловым (Алекс Лесли) она была задержана в Таиланде за проведение секс-тренинга. По информации издания Lovepattayathailand, в Паттайе правоохранительные органы задержали десятерых участников оргии.

По информации источника, россияне были взяты под стражу на острове Лан и позднее доставлены в Паттайю, расположенную всего в нескольких километрах. Все задержанные сейчас в следственном изоляторе, ожидают суда, где им официально предъявят обвинения. По его словам, Кириллов, скорее всего, будет обвинен в незаконной трудовой деятельности в Таиланде.

Местное законодательство предусматривает наказание за данный проступок в виде лишения свободы до двух лет и/или штрафа в размере до 100 тыс. батов (более 3 тыс. долл.).

Как сообщает газета The Nation, в воскресенье вечером правоохранительные органы в ходе рейда обнаружили в одном из отелей острова Лан 43 туриста из России, которые собрались на незаконный секс-тренинг.

Каждый из гостей заплатил за участие в оргии около 20 тысяч батов (около 625 долларов). Большинство были опрошены полицией и отпущены. Задержали лишь организаторов.

Одному из задержанных предъявлено обвинение в нарушении миграционного законодательства Таиланда, еще трое обвиняются в незаконном проникновении на территорию королевства, остальные — в нелегальной трудовой деятельности без оформления разрешения на работу.

Напомним, в начале февраля ФБК и Алексей Навальный опубликовали в сети расследование, в котором рассказали, как вице-премьер РФ Сергей Приходько проводил отпуск на яхте олигарха Олега Дерипаски в компании представительниц эскорт-услуг. Среди них оказалась и модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка).

Позже Дерипаска подал в суд на Рыбку и ее "наставника" Алекса Лесли за публикацию материалов о его частной жизни без разрешения.