Стрельба в школе Подмосковья, 4 пострадавших, опубликлованы фото и видео

Очевидцы говорят, что нападавший приказал всем ученикам сесть на пол и с криком "Я пришел сюда сдохнуть!" выстрелил в учительницу.

Ученик свою акцию планировал заранее. facebook.com/breakingmash

В подмосковной Ивантеевке ученик устроил стрельбу в школе, врезультате чего пострадали четыре человека, в том числе трое детей.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Московской области РФ, пишет Интерфакс.

В свою очередь в региональном министерстве образования подтвердили сообщения о нападении учащегося на учительницу.

"Инцидент был. Им занимаются правоохранительные органы. Мы уже не можем комментировать, мы ждем, какие выводы они сделают", — сказал представитель ведомства.

Ранее осведомленный источник сообщил, что учащийся школы №1 в подмосковной Ивантеевке пришел в школу с молотком и ударил свою учительницу. Кроме молотка нападавший был вооружен пневматическим ружьем. Ученики школы, напуганные инцидентом, стали выпрыгивать из окон, в результате трое из них получили травмы и были госпитализированы.

По его словам, учительница находится в реанимации. Нападавший задержан.

В свою очередь в пресс-службе областного главка полиции изданию сообщили, что школьник разбросал в классе школы №1 дымовые шашки, а также выстрелил из пневматического оружия. По словам сотрудника пресс-службы, ученика 2002 года рождения сейчас допрашивают.

"Уже установлено, что свою акцию он планировал заранее. Предположительно, он выкрал у своего отца травматический пистолет, взял с собой несколько крупных петард и пошел захватывать школу", — говорится в сообщении Mash.

Как отмечается, ворвавшись в кабинет информатики, он приказал всем ученикам 9-А сесть на пол и с криком "Я пришел сюда сдохнуть!" выстрелил в голову учительнице и в потолок.

"Пуля попала женщине в голову. После этого в классе началась паника и некоторые дети стали прыгать из окон. Трое подростков упали на асфальт — у них переломы и ушибы", — рассказали очевидцы.

Кроме того, есть информация, что школьник, ранее выкладывал на своей странице в Сети видео со стрельбой, а также с тем, как он взрывает дымовые шашки.

Кроме этого, на странице нападавшего в соцсети сказано, что он готовился к некому событию 5 сентября, пишет ren.tv.

Как рассказывают одноклассники подростка, он готовился к нападению заранее.

Ник, под которым он выкладывал записи в Сети, он взял в честь двух друзей из США, которые однажды ворвались в школу и устроили стрельбу.

Напомним, в американской Калифорнии в городе Сан-Бернардино, 53-летний местный житель Седрик Андерсон открыл стрельбу в начальной школе, в результате которой погибли 3 человека, среди них школьник.

Видео: ren.tv