Трагедия в Бразилии: в ДТП погибли 11 немецких танцоров

Авария случилась на прошлых выходных, в ней участвовали четыре авто.

Последствия аварии Скриншот видео с youtube.com

В воскресенье, 10 сентября, в Бразилии на территории штата Эспириту-Санту столкнулись, легковой автомобиль и микроавтобус, перевозивший участников немецкой танцевальной группы Bergfreunde, погибли 11 танцоров, пострадали 10 человек.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные телеканала Globo.

Агентство уточнило, что трагедия произошла на шоссе BR-101, после нее губернатор Эспириту-Санту объявил трехдневный траур на территории региона.

"По предварительной информации, один из грузовиков пошел на обгон, не справился с управлением и врезался в микроавтобус. В итоге три из четырех участвовавших в ДТП автомобилей загорелись", — отмечается в статье.

В момент аварии танцоры возвращались с фестиваля Deutsches Fest, который проходил в штате Минас-Жерайс.

Напомним, 25 августа в российском поселке Волна (Краснодарский край) автобус с рабочими упал со строящегося пирса в Черное море, погибли 19 человек, более 30 — пострадали. ДТП случилось из-за неисправности в тормозной системе транспортного средства.

Видео: AltaiR1810