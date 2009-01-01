Трагедия в Бразилии: в ДТП погибли 11 немецких танцоров

Авария случилась на прошлых выходных, в ней участвовали четыре авто.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные телеканала Globo.
Агентство уточнило, что трагедия произошла на шоссе BR-101, после нее губернатор Эспириту-Санту объявил трехдневный траур на территории региона.
"По предварительной информации, один из грузовиков пошел на обгон, не справился с управлением и врезался в микроавтобус. В итоге три из четырех участвовавших в ДТП автомобилей загорелись", — отмечается в статье.
В момент аварии танцоры возвращались с фестиваля Deutsches Fest, который проходил в штате Минас-Жерайс.
Напомним, 25 августа в российском поселке Волна (Краснодарский край) автобус с рабочими упал со строящегося пирса в Черное море, погибли 19 человек, более 30 — пострадали. ДТП случилось из-за неисправности в тормозной системе транспортного средства.
Видео: AltaiR1810