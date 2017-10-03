Трагедия в Лас-Вегасе. 59 погибших, 527 раненых и режим чрезвычайного положения

Власти округа Кларк, где произошла трагедия, объявили о введении режима чрезвычайного положения.

Reuters

У стрелка Стивена Пэддока было более 40 единиц оружия, заявил представитель полиции, пишет РИА Новости.

"Мы нашли 23 единицы огнестрельного оружия в (отеле) Mandalay Bay и 19 в его доме в Меските (в штате Невада – ред.)", — сказал представитель полиции.

Он добавил, что следствие по-прежнему считает 64-летнего Пэддока единственным преступником и полагает, что он действовал в одиночку.

"Мы знаем, что были разные слухи в СМИ и соцсетях, но у нас нет информации, которая бы могла эти слухи подтвердить", — сказал офицер полиции.

Между тем, власти округа Кларк штата Невада, где произошла трагедия, объявили о введении режима чрезвычайного положения с 2 октября 2017 года, говорится в сообщении администрации округа, которое опубликовано в Twitter.

"Власти округа Кларк вводят режим ЧП на территории округа", — отмечается в сообщении.

По мнению властей, это позволит оперативно привлечь все профильные службы к расследованию стрельбы в Лас-Вегасе и оказать помощь пострадавшим.

В документе также говорится, что Лас-Вегас — одно из наиболее популярных туристических мест в мире, в то же время большие группы людей становятся целью для террористов.

Напомним, стрельба произошла во время проведения музыкального фестиваля кантри-музыки "Урожай" (Harvest) в американском Лас-Вегасе. Полиция установила, что 64-летний Стивен Крейг Паддок из Мескита (Невада) открыл стрельбу по посетителям фестиваля из номера на 32-м этаже отеля Mandalay Bay.