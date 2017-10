Трагедия в Лас-Вегасе. 59 погибших, 527 раненых и режим чрезвычайного положения

В результате "самого массового убийства в истории США" во время стрельбы в Лас-Вегасе по меньшей мере 59 человек были убиты и еще 527 получили ранения.

У стрелка Стивена Пэддока было более 40 единиц оружия, заявил представитель полиции, пишет РИА Новости.

"Мы нашли 23 единицы огнестрельного оружия в (отеле) Mandalay Bay и 19 в его доме в Меските (в штате Невада – ред.)", — сказал представитель полиции.

Он добавил, что следствие по-прежнему считает 64-летнего Пэддока единственным преступником и полагает, что он действовал в одиночку.

"Мы знаем, что были разные слухи в СМИ и соцсетях, но у нас нет информации, которая бы могла эти слухи подтвердить", — сказал офицер полиции.

Между тем, власти округа Кларк штата Невада, где произошла трагедия, объявили о введении режима чрезвычайного положения с 2 октября 2017 года, говорится в сообщении администрации округа, которое опубликовано в Twitter.

"Власти округа Кларк вводят режим ЧП на территории округа", — отмечается в сообщении.

По мнению властей, это позволит оперативно привлечь все профильные службы к расследованию стрельбы в Лас-Вегасе и оказать помощь пострадавшим.

В документе также говорится, что Лас-Вегас — одно из наиболее популярных туристических мест в мире, в то же время большие группы людей становятся целью для террористов.

An #emergency has been declared in #ClarkCounty as a result of #vegasshooting. It was issued a short time ago. #PrayForVegas pic.twitter.com/imiIqA6Ves