Трамп и Ким Чен Ын встретятся на границе двух государств

Источник сообщает, что такой вариант был предложен президентом Южной Кореи.
Как сообщает CNN со ссылкой на неназванный источник, место для встречи политических оппонентов предложил 27 апреля в ходе саммита президент Республики Корея Мун Чже Ин.
Южнокорейский лидер подчеркнул, что в Панмунджоне для важной встречи все уже подготовлено.
Источники сообщают, что запланировано ряд мероприятий провести на северокорейской стороне границы.
Напомним, ранее Трамп пообещал в скором времени назвать точные дату и место встречи с лидером КНДР. В ходе общения с журналистами он сказал, что это событие произойдет в ближайшие три-четыре недели.
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