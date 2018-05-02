Трамп и Ким Чен Ын встретятся на границе двух государств

Историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа состоится в деревне Панмунджон в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.

Как сообщает CNN со ссылкой на неназванный источник, место для встречи политических оппонентов предложил 27 апреля в ходе саммита президент Республики Корея Мун Чже Ин.

Южнокорейский лидер подчеркнул, что в Панмунджоне для важной встречи все уже подготовлено.

Источники сообщают, что запланировано ряд мероприятий провести на северокорейской стороне границы.

Напомним, ранее Трамп пообещал в скором времени назвать точные дату и место встречи с лидером КНДР. В ходе общения с журналистами он сказал, что это событие произойдет в ближайшие три-четыре недели.