Трамп о теракте в Манчестере: люди убиты злыми неудачниками

Глава США выразил свои соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

Дональд Трамп Reuters

Президент СШАзаявил, что влюди были убиты злыми неудачниками в жизни.

Об этом он рассказал, выступая после переговоров с главой Палестины Махмудом Аббасом в Вифлееме, пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В то же время американский лидер выразил свои соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате теракта.

"Так много молодых, красивых невинных людей, живущих и наслаждающихся своей жизнью, убиты злыми неудачниками в жизни", — отметил президент.

По его словам, "террористы и экстремисты, а также те, кто оказывает им помощь и приют, должны быть изгнаны из нашего общества навсегда". "Эта злая идеология должна быть уничтожена, и я имею в виду полное уничтожение", — добавил Трамп.

Напомним, в Манчестере на стадионе прогремел взрыв, погибли 22 человека, среди них есть дети. Ответственность за преступление взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". Британские правоохранители уже установили личность смертника, устроившего теракт.