Трамп сам решил закрыть генконсульство России

Диппредставительство уже сообщило о прекращении приема посетителей.

Дональд Трамп Reuters

Пресс-секретарь президента СШАСара Сандерс заявила, что решение опринял он.

Об этом она рассказала на брифинге в Белом доме, пишет УНИАН.

В то же время спикер уточнила, что процесс закрытия генконсульства должен быть завершен до 2 сентября.

"Мы приняли твердую и взвешенную меру в ответ на неудачное решение России в этом году. Мы хотим остановить нисходящую спираль, и мы хотим двигаться вперед в сторону лучших отношений", — отметила Сандерс.

По ее словам, власти Шатов требуют от российского правительства "закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне, округ Колумбия, и торговое представительство в Нью-Йорке".

Процесс закрытия должен быть завершен до 2 сентября. На сайте дипломатического представительства уже появилась информация, что с 1 сентября оно прекратит принимать посетителей.

Ранее Россия потребовала от США по состоянию на 1 сентября сократить число работающих в РФ дипломатов и технических сотрудников до 455 человек. Позже Штаты решили приостановть выдачу американских виз по всей России на неопределенный срок.