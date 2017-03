Трамп считает, что при Обаме Россия вышла за рамки дозволенного

Президент СШАзаявил, что во время президентства в странеРоссийская Федерация вышла за рамки дозволенного.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

В то же время американский лидер уточнил, что РФ, в частности, захватила Крым.

"В течение восьми лет президентства Обамы Россия вышла за рамки дозволенного, становилась все сильнее и сильнее", — отметил глава государства.

For eight years Russia "ran over" President Obama, got stronger and stronger, picked-off Crimea and added missiles. Weak! @foxandfriends