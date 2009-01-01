Трамп считает, что при Обаме Россия вышла за рамки дозволенного

РФ в течение восьми лет становилась все сильнее и сильнее, отметил президент США.
Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
В то же время американский лидер уточнил, что РФ, в частности, захватила Крым.
"В течение восьми лет президентства Обамы Россия вышла за рамки дозволенного, становилась все сильнее и сильнее", — отметил глава государства.
For eight years Russia "ran over" President Obama, got stronger and stronger, picked-off Crimea and added missiles. Weak! @foxandfriends— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 березня 2017 р.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер говорил, что Дональд Трамп ожидает от России возвращения Крыма под контроль Украины и урегулирования военного конфликта на Донбассе.