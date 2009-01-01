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Трамп считает, что при Обаме Россия вышла за рамки дозволенного

Сегодня, 16:38

РФ в течение восьми лет становилась все сильнее и сильнее, отметил президент США.

Трамп, конгресс, США
Дональд Трамп Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время президентства в стране Барака Обамы Российская Федерация вышла за рамки дозволенного.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

В то же время американский лидер уточнил, что РФ, в частности, захватила Крым.

"В течение восьми лет президентства Обамы Россия вышла за рамки дозволенного, становилась все сильнее и сильнее", — отметил глава государства.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер говорил, что Дональд Трамп ожидает от России возвращения Крыма под контроль Украины и урегулирования военного конфликта на Донбассе.

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США, Россия, Крым, Трамп, Обама
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