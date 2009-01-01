Транспортный коллапс во Владивостоке, автомобили "убегали" от своих водителей, опубликованы видео

Некоторые пассажиры буквально выпрыгивают из автомобилей, чтобы попытаться остановить на спуске неуправляемую машину.

В российском Владивостоке 17 ноября выпал первый в этом году снег. Из-за непогоды произошел настоящий транспортный коллапс.

Снег застал врасплох автомобилистов, машины съезжали с горок, как на санках, сообщает Дождь.

Как видно на видео, снятых очевидцами на улицах города, из-за снега и гололеда автомобили буквально "бегали" от своих водителей, устраивая ДТП.

Согласно имеющимся данным, буквально за несколько часов во Владивостоке произошло более 40 аварий.

Жители города засняли на видео, как автомобили массово скатываются с горок из-за гололедицы.





Некоторые пассажиры буквально выпрыгивают из автомобилей, чтобы попытаться остановить на спуске неуправляемую машину.

Автомобилисты были не готовы к такому неожиданному снегу. На этом видео подборка нескольких неудачных попыток забраться на склон. Больше всего не повезло красному кроссоверу, который припарковался ближе к нижней части подъема.

А вот грузовик вылетел на обочину после мощного снегопада. Тяжелую машину уже начали вытаскивать, но тут с горки по льду скатилась еще одна фура.

Владивосток с размахом отмечает День Жестянщика, пишут местные СМИ.

Напомним, в начале октября в Украине в горных населенных пунктах Ивано-Франковской области, а также на границе Закарпатья и Львовской области уже выпал первый снег.