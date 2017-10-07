В Украине выпал первый снег. На Львовщине почти 70 н.п. обесточены, опубликованы фото

В Украине в горных населенных пунктах Ивано-Франковской области, а также на границе Закарпатья и Львовской области уже выпал первый снег.

У подножия Карпат осадки выпадают в виде дождя. Температура воздуха снизилась до 5-6 градусов тепла, пишут "Новости Закарпатья".

Между тем, как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, во Львовской области до сих пор остаются обесточенными 68 населенных пунктов,, которые были обесточены с 5 на 6 октября в результате осложнения погодных условий.

"К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго", — отметили в ГСЧС.

Напомним, в ночь на 6 октября на Украину обрушилась буря. Сильный ветер повалил деревья, почти 200 населенных пунктов были обесточены.

фото: transkarpatia.net