В Украине выпал первый снег. На Львовщине почти 70 н.п. обесточены, опубликованы фото

У подножия Карпат осадки выпадают в виде дождя.
У подножия Карпат осадки выпадают в виде дождя. Температура воздуха снизилась до 5-6 градусов тепла, пишут "Новости Закарпатья".
Между тем, как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, во Львовской области до сих пор остаются обесточенными 68 населенных пунктов,, которые были обесточены с 5 на 6 октября в результате осложнения погодных условий.
"К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго", — отметили в ГСЧС.
Напомним, в ночь на 6 октября на Украину обрушилась буря. Сильный ветер повалил деревья, почти 200 населенных пунктов были обесточены.
фото: transkarpatia.net